En difficulté à Barcelone, Philippe Coutinho cherche à relever un nouveau défi en ce moment, avec l’espoir d’être compétitif lors de la prochaine Coupe du Monde. Ces dernières heures, des bruits de coulisses ont fait état d’un possible come-back du joueur au Brésil. Or, cette hypothèse est totalement exclue par l’intéressé.

Coutinho trop cher pour les clubs brésiliens

Selon une information de Goal Brésil, Coutinho n’envisage pas du tout un retour au bercail. S’il cherche bel et bien à redevenir performant, il est peu séduit à l’idée que son salaire soit considérablement réduit. Car en cas de cession durant le mercato d’hiver, on peut imaginer que Barcelone va vouloir se délester d’une grande partie de son salaire. Autrement, il n’y aurait aucun intérêt pour les Blaugrana à le laisser partir. Et vu que le joueur touche 15M€ par an du côté du Camp Nou, les taux de change actuels entre l'euro et le real brésilien rendraient ses émoluments annuels équivalents à l'ensemble du budget de certaines équipes de Serie A. Même des clubs comme Flamengo, Palmeiras ou l’Atlético Mineiro ne peuvent se permettre un tel investissement.



Coutinho aurait déjà confié à certaines personnes qu'il préférerait rester en Europe. Un retour en Angleterre serait sa priorité. Cela tombe bien car plusieurs écuries anglaises semblent être intéressées par ses services, telles qu’Arsenal, Everton et Newcastle.