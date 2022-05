Javier Tebas n’a pas la longue dans sa poche. Il s’attaque à de nombreuses institutions en pointant du doigt les incohérences d’ordre économique, mais à force de dézinguer à tout-va il voit les critiques lui revenir comme un boomerang. Après Vincent Labrune, le patron de la LFP, ce fut au tour de Joan Laporta de répondre avec véhémence au président de la Liga.

Laporta reproche à Tebas de vouloir nuire au Barça

Ce mardi, Tebas a déclaré que le FC Barcelone ne pouvait se permettre de se payer les services de Lewandowski. "D'autres choses doivent se produire et je ne sais pas si elles vont se produire. Les chiffres sont très simples. Vous avez plus de 500 millions d'euros (de dettes) des deux années précédentes, vous devez les récupérer pour pouvoir signer sans la règle du tiers. Il reste un an à Lewandowski au Bayern. Entre ce que Lewandowski veut gagner et ce que le Bayern veut prendre, cela me donne le sentiment, qu'au jour d'aujourd'hui, je ne le vois pas à Barcelone."



Laporta a eu vent de ces propos et il n’a pas tardé à réagir. Après la réunion du conseil d'administration tenue à La Jonquera, il a lâché sur un ton agacé : « Vu les déclarations du président de La Liga disant que nous ne pouvons pas signer un joueur, je voudrais rappeler au président de La Liga, avec tout le respect que je lui dois, que ses fonctions sont de veiller aux intérêts de LaLiga et des clubs de football, a-t-il tonné. Et je lui demande de s'abstenir de faire des déclarations sur la possibilité pour le Barça de signer un joueur ou non, car il nuit clairement aux intérêts du FC Barcelone. De plus, je ne sais pas s’il fait ces déclarations volontairement ou involontairement. S'il les fait volontairement, c'est un signe clair qu'il veut nuire aux intérêts du FC Barcelone. Et s'il les fait involontairement, c'est une preuve supplémentaire de l'incontinence verbale et du désir de popularité qu'a le président de LaLiga, qui ne lui correspond pas ».