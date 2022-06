Sergio Busquets boucle actuellement sa 14e saison en pro. Le longiligne milieu du Barça est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Mais, ce n’est pas pour autant qu’il pense à raccrocher les crampons.

Busquets pas prêt de raccrocher



Présent en conférence de presse ce mercredi avant un match avec l’Espagne contre le Portugal, l’expérimenté blaugrana a indiqué qu’il ne voyait pas au-delà de la campagne en cours. Et la campagne en question, il compte bien la faire au Barça, surtout qu’il reste le joueur le plus utilisé de l’équipe catalane. « J'ai un contrat avec le Barça et je pense à la Coupe du monde. Ensuite, je verrai ce qu'il faut faire. Ce n'est pas important pour le moment. Maintenant, il est important de bien finir la saison et de faire une bonne Ligue des Nations », a-t-il indiqué.



Interrogé sur les secrets de sa longévité, Busquets a lâché : « J'essaie de faire attention à mon alimentation, de m'entraîner, de bien récupérer, de rester concentré sur ce que j'ai à faire. L'âge passe pour tout le monde et le calendrier est de plus en plus exigeant. Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai. C'est tout ce que je peux dire ».