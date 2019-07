Barça: Boateng quitte le club

Prêté l’hiver dernier avec option d’achat au FC Barcelone, Kevin-Prince Boateng ne poursuivra pas son expérience en Catalogne. Le Ghanéen a annoncé sur les réseaux sociaux ce mardi qu’il quittait le club catalan pour retourner à Sassuolo. L’ancien de l’AC Milan aura disputé seulement quatre rencontres avec la tunique blaugrana sur le dos.

"Aujourd’hui se termine l’une des expériences les plus excitantes de ma carrière. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Je remercie mes coéquipiers qui m’ont fait sentir chez moi dès le premier jour, des champions et des gens formidables. Je remercie toute la direction, pour sa disponibilité et qui a toujours été présente", a ainsi écrit le joueur de 32 ans.