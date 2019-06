Balotelli prêt à faire des efforts ?

Mario Balotelli sera libre de tout engagement le 30 juin prochain. Tout porte à croire que l’attaquant italien, qui cet hiver avait signé pour six mois en faveur de l’OM, ne sera plus Marseillais la saison prochaine – pas plus qu’il n’évoluera en Ligue 1. Aussi son agent Mino Raiola, dont la suspension d’activité a été levée par la Fifa la semaine passée, s’active-t-il pour trouver un nouveau point de chute à l’ancien Niçois.

A 29 ans, l’attaquant transalpin garde une belle cote au pays, où il a évolué cinq saisons durant sous les couleurs lombardes de l’Inter et de l’AC Milan. Mais auprès d’écuries bien moins clinquantes désormais. Selon la presse italienne, les clubs de Brescia, Lecce et Parme seraient d’ores et déjà venus aux renseignements. Cependant, le salaire de l’intéressé serait un réel frein aux ambitions de ces divers prétendants.

La Gazzetta dello Sport avance ainsi que Mino Raiola aurait indiqué aux potentiels employeurs que les émoluments de son poulain étaient dorénavant limités à 4 millions d’euros par an. Contre six millions jusqu’alors puisque le buteur international émargeait à 500 000 euros mensuels à l’OM. Reste une inconnue néanmoins: les exigences du duo quant à une éventuelle – et très probable – prime à la signature. Une perspective qui pousse aussi Mario Balotelli à trouver un nouveau challenge.