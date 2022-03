Ballon d’Or : Salah choqué par son classement

Deux mois se sont écoulés depuis le verdict du Ballon d’Or 2021 et le classement des différents nommés. Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool et de la sélection égyptienne, a toujours en travers de la gorge sa position finale. Alors qu’il était désigné parmi les potentiels favoris, il n’a fini que septième. Une grosse déception pour lui.

Salah : « Je ne crois pas au complot, mais… »

A chaud, le Pharaon ne s’était pas trop exprimé sur le sujet. Mais il vient de le faire après avoir digéré le coup dur. Dans un entretien accordé à la chaine égyptienne DMC, il a même étalé tout ce qu’il avait sur le cœur. « Cela m'a choqué. Il n'y a rien que je puisse dire. Personne au monde ne s'attendait à ce que je sois septième, mais c'est ce qui est arrivé », a-t-il lâché.

Il n’y a pas que pour le Ballon d’Or que Salah était un peu oublié. C’était aussi le cas lors de la cérémonie "The Best" de FIFA vu qu’il n’a pas été inclus dans le onze type FIFPro de l’année. Là aussi, cela ne l’a pas laissé indifférent : « Je ne ressens pas de complot, mais il peut y avoir des choix imprécis, et il y a beaucoup de pays qui ne sont pas populaires auprès des experts du football. Je ne sais pas en fonction de quoi ils font leurs choix, mais encore une fois je ne crois pas à la théorie du complot. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de personnel contre moi spécifiquement dans les choix de la FIFA, mais c'est la réalité à laquelle nous avons à faire ».