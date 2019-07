Bale en Chine, c'est imminent ?

Gareth Bale est bien sur le point de quitter le Real pour la Chine ! A 30 ans, le gaucher gallois est certes miné par les petites blessures depuis de longues années et sa dernière saison, peu brillante (14 buts en 42 matches), a poussé Zinédine Zidane à en faire un élément indésirable. Un retour en Premier League était envisagé il y a quelques semaines, mais, faute de propositions convenables, le joueur va visiblement s'exiler en Asie...

Marca l’affirme, le transfert de Gareth Bale au Jiangsu Suning pourrait être conclu ce samedi. L’ancien joueur de Tottenham émerge à 17 millions d’euros par an chez les Merengues et un salaire annuel de 22 M€ l’aurait convaincu de poursuivre sa carrière en Chinese Super League, chez le 6e du classement, dans une équipe emmenée par les Brésiliens Joao Miranda, Alex Teixeira et Éder.

Six ans après l’avoir recruté pour 101 M€, le Real ne devrait pas renflouer ses caisses avec la vente de Bale. Les clubs chinois étant taxés à 100% par l’état chinois pour le recrutement des étrangers, le Jiangsu Suning aurait seulement proposé 5 millions d’euros à Florentino Pérez il y a quelques jours. Le club affilié à l’Inter a peut-être revu son offre à la hausse afin de satisfaire le club madrilène.