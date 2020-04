Kylian Mbappé est annoncé comme possible partant lors du prochain mercato. La star du PSG et de l’Equipe de France a toujours la cote au Real Madrid et un raid merengue est tout à fait probable durant l’été. Étant sous contrat avec les champions de France, le brillant attaquant n’aura pas le dernier mot par rapport à son futur, mais nul doute que son avis comptera. D’où la question sur son état d’esprit actuel. Souhaite-t-il rester et poursuivre sa progression au Parc, ou changer d’air et réaliser son rêve ? Une interrogation à laquelle lui seul peut répondre, mais certains tentent dès maintenant de l’influencer.

« Mbappé peut gagner la Ligue des Champions avec le PSG »

Bacary Sagna, ex-international tricolore (65 sélections), a notamment cherché à conseiller le natif de Bondy. Pour lui, la solution la plus sage serait de rester à Paris jusqu’en 2021. "Je pense que jouer une saison de plus à Paris serait bon pour lui car Paris a une bonne équipe et ils ont de bonnes chances de remporter la Ligue des Champions. Avant de partir, il serait bon pour lui de connaitre ce succès avec cette équipe", a déclaré l’ancien Gunner dans une interview à Goal. Tout en louant les bienfaits de la stabilité, Sagna a admis cependant que "c’est difficile de refuser le Real". "Ça sera donc un choix très difficile pour lui", a-t-il conclu.