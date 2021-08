Babacar Gueye change de club en Bundesliga 2

Babacar Gueye change de club mais reste en Bundesliga 2. L'attaquant sénégalais de 26 ans a officiellement rejoint le FC Erzgebirge Aue ce mercredi. Egalement approché par des clubs turcs et norvégiens (SK Brann), l'ancien joueur de l'ESTAC s'est engagé pour une durée de deux ans avec la formation du Land de Saxe (ex-RDA, est du pays), en quête de renforts rompus à l'antichambre de l'élite allemande.

Passé précédemment par Hanovre 96, Paderborn et Karlsruhe, l'ancien de l'AS Douanes et de Dakar Sacré-Cœur évolue en Allemagne depuis 2016. Un quinquennat uniquement interrompu lors de prêts en Belgique (Saint-Trond et Zulte Waregem).