Avant d'investir plus encore, le Real veut vendre

Le Real Madrid a déjà beaucoup dépensé sur le marché des transferts. Alors qu’une enveloppe fantasmée de 500 millions d’euros, exclusivement dédiée au mercato estival, a été évoquée par la presse espagnole, le club merengue a déjà investi plus de 300 millions d’euros sur les talents d’Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy et Rodrygo. Et les 200 millions présumés restants ne suffiront pas a priori à attirer dans les filets de gros poissons tels que Paul Pogba, Kylian Mbappé ou Christian Eriksen, autres cibles annoncées de Zinedine Zidane.

Une rallonge n’est évidemment pas à exclure pour une institution qui visiblement ne craint pas les affres du fair-play financier, mais le Real Madrid a surtout décidé de dégraisser son effectif pour se remplumer à la table des négociations. Le cas Gareth Bale, dans cette optique, est devenu une urgence, le Gallois étant évalué par ses dirigeants à 80 millions d’euros et jouissant toujours d’une belle cote a priori en Premier League. Même si les prétendants éventuels, pour l’heure, ne se bousculent pas.

Autres éléments à fort potentiel sur le marché, James Rodriguez et Mateo Kovacic – prêtés respectivement au Bayern et à Chelsea la saison passée (et lors de l’exercice précédent aussi pour ce qui est du Colombien) – pourraient quant à eux rapporter 45 et 50 millions d’euros de plus à la Maison blanche, selon les informations publiées samedi par le quotidien sportif AS. Marcos Llorente, en contacts avancés avec l’Atletico, est lui estimé à 40 millions d’euros. Même chose pour Dani Ceballos. Isco et Marco Asensio ne seront pas retenus pour leur part en cas de belle offre. Enfin les Keylor Navas, Borja Mayoral et Mariano Diaz sont à débaucher pour des sommes comprises entre 10 et 20 millions d’euros.