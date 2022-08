#LAGalaxy midfielder Rayan Raveloson is headed to Auxerre for a medical ahead of a transfer, per sources.

The move is not finalized, but in motion. Transfer would essentially clear way for Riqui Puig to join Galaxy from Barcelona.



Agreements in place, but not all finalized. pic.twitter.com/htg6fP2Q5g



— Paul Tenorio (@PaulTenorio) August 3, 2022

À quelques jours de ses retrouvailles avec la Ligue 1,. Le club icaunais devrait annoncer dans les prochaines heures l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain auquel les compétitions françaises et la Bourgogne ne sont pas étrangères, en la personne de(25 ans).Parti l'an dernier de Troyes au Los Angeles Galaxy, en MLS où il s'est immédiatement illustré, l'international malgache (20 sélections, 1 but avec les Barea) est sur le point de s'engager avec l'AJA, qui lève un coin du voile sur ses réseaux sociaux, par le biais d'une courte vidéo elliptique, présentant un drapeau malgache accompagné du message suivant : « A new player is in town. »Sous contrat avec la franchise californienne jusqu'en décembre 2023, Raveloson ne seraitavec Auxerre. Si ce transfert se concrétisait, cela libérerait la place au LA Galaxy pour Riqui Puig, indésirable au Barça.