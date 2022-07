Fraîchement promue en Ligue 1 après un parcours héroïque jusqu'aux barrages, l'AJ Auxerre prépare son retour dans l'élite en se montrant très active en coulisses. La stratégie du club bourguignon est basée sur deux axes : renforcer l'équipe première pour la rendre plus compétitive - pour le moment Youssouf M'Changama, Kays Ruiz-Atil, Brayann Pereira, Dénys Bain et Benoît Costil sont arrivés -, mais aussi prolonger les cadres de l'équipe qui ont brillé dans l'antichambre.

Après Hein, Jubal rempile

Dans cette optique, l'AJA a annoncé ce vendredi la prolongation de son défenseur central Jubal. Arrivé à la fin du mercato 2020 en provenance du Vitoria Setubal, ce Brésilien longiligne, élégant et facile techniquement, s'est vite imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2. Lié au club jusqu'en 2023, Jubal a paraphé un nouveau bail jusqu'en 2025.



Il s'agit du deuxième élément important de l'effectif de Jean-Marc Furlan à s'inscrire dans la durée dans l'Yonne. L'AJA avait déjà annoncé la prolongation de son milieu créatif Gauthier Hein, déterminant lui aussi dans l'accession.