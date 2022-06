Pour son grand retour dans l'élite, l'AJ Auxerre enregistre une première recrue notable avec l'arrivée du milieu de terrain Youssouf M'Changama, en provenance de Guingamp. Le club bourguignon a annoncé la signature du Comorien, qui a paraphé un contrat de deux ans plus une saison en option.

L'AJA recrute un spécialiste des coup-francs

"Bien connu des terrains de Ligue 2, l’international comorien a réalisé une très belle saison en Bretagne. 33 matchs de Ligue 2, 9 buts et 15 passes décisives, a indiqué l'AJA dans un communiqué officiel. Nommé dans l’équipe type de la saison en Ligue 2 BKT, il a aussi eu le trophée UNFP du plus beau but 2021-22 : une splendide frappe de l’extérieur du pied droit. Il est aussi connu pour sa qualité de frappe sur coup-franc (il en avait d’ailleurs mis un magnifique à l’Abbé Deschamps avec l’EAG cette saison…). À 31 ans et plus de 300 matchs toutes compétions confondues, l’AJA est ravie d’accueillir un joueur d’expérience. Il portera le numéro 6 avec le club à la Croix de Malte. Nous souhaitons la bienvenue à 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗼, comme il est surnommé depuis l’enfance, ce n’est donc pas un hasard s’il rejoint Auxerre", conclut le club formateur d'Eric Cantona, en forme de clin d'oeil.



Capable d'évoluer dans un rôle de milieu relayeur ou de meneur de jeu, Youssouf M'Changama apportera sa qualité de pied à l'effectif de Jean-Marc Furlan. Un entraîneur qu'il avait connu en début de carrière à Troyes.