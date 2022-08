Aurélien Tchouaméni aurait pu finir au Barça !

Le très prometteur milieu français, Aurélien Tchouaméni, s’est engagé cet été en faveur du Real Madrid. Il aurait cependant pu finir chez l’autre géant espagnol si les responsables barcelonais avaient écouté les conseils de leur ancien joueur, Cesc Fabregas.

Le milieu de terrain catalan, qui s’est engagé cette semaine en faveur de Como (Serie B), a indiqué avoir tout fait pour convaincre les Blaugrana de miser sur l’international tricolore : "J'ai parlé avec des gens du Barça pour qu’ils le fassent signer. Il semblait être grand joueur pour l'avenir. Je connais très bien Tchouaméni, mais il n'était pas possible de le signer financièrement. J'ai donné mon avis à une autre ancienne équipe et finalement il est parti dans le club "ennemi". Il faut savoir profiter des opportunités du marché."

Dans la même interview, Cesc a également commenté la perspective d'un retour de Lionel Messi au Barça. "En tant que fan de Barcelone, j'espère et je souhaite que Messi revienne à Barcelone. Il lui reste un an à Paris. J'en serais ravi. C'est un rêve que le club et tous les fans ont. Le football est très capricieux. Je vous parle en tant que supporter."