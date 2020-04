Aulas (OL) : « L'idée est de lever l'option pour Toko Ekambi »

Gouverner, c'est prévoir. Malgré les incertitudes sur la suite de la saison en cours, l'Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas se projettent déjà sur l'exercice suivant. Et l'actuel 7eme de Ligue 1 envisage des dépenses au cours du prochain mercato. Ainsi, l'un de ces investissements consisterait à s'assurer du transfert définitif de l'attaquant Karl Toko Ekambi, l'international camerounais arrivé cet hiver de Villarreal avec une option d'achat fixée à 11,5 millions d'euros.

« On a négocié d'avoir un peu plus de temps pour lever l'option d'achat, a indiqué Jean-Michel Aulas au quotidien régional Le Progrès. L'option était liée à une qualification en Coupe d'Europe. Si les championnats ne sont pas terminés, on ne peut pas. On a demandé à Villarreal d'aller jusqu'à fin juillet, on n'a pas la réponse. Mais notre idée est de lever l'option pour Karl, car on est très satisfait de lui. » L'ancien Angevin a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en douze matchs (toutes compétitions confondues) depuis son arrivée à l'OL.