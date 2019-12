Aulas (OL) annonce une prolongation à venir pour Depay

Voilà une nouvelle qui a de quoi enthousiasmer tous les fans de l’Olympique Lyonnais. Memphis Depay, le joueur vedette de l’équipe, pourrait bien bénéficier bientôt une offre de prolongation. C’est ce qu’a suggéré ce mardi son président Jean-Michel Aulas. « On va lui faire une proposition de prolongation, a tonné l’homme fort de Gones sur le plateau de BeIn Sports. C'est lui qui va décider. C'est un joueur exceptionnel. [...] Il peut avoir des absences, mais quand il a envie de réussir... C'est un garçon qui est attachant. C'est non seulement un grand joueur, mais aussi un homme intéressant. »

La balle serait dans le camp de Depay

Depay (25 ans) a un contrat avec l’OL qui s’étend jusqu’en 2021. Même s’il n’a jamais caché son désir de rejoindre un club plus huppé dans le futur, l’ancien mancunien a toujours affirmé qu’il se sentait bien à Lyon. Le mois dernier, lors de l’émission Canal Football Club, il a même indiqué qu’il n’était pas impossible qu’avec ses coéquipiers ils allaient chercher un sacre européen. « L’Ajax a bien failli le faire, non ? », avait-il rappelé. À noter aussi qu’en dépit de ses brillantes prestations en Ligue 1 et aussi avec sa sélection batave, l’intéressé n’a pas eu trop de sollicitations dernièrement. Il pourrait donc très bien rempiler par défaut, surtout qu’il émarge à 4,2M€ bruit par an.



Dernièrement, Depay était à l’infirmerie en raison d’un souci à la cuisse. Mais, ce mardi, il devrait effectuer son grand retour à la compétition à l’occasion du duel contre Lille au Groupama Stadium (15e journée). Il tentera de renouer avec sa forme du début d’automne. Il avait inscrit trois buts en deux rencontres, contribuant au succès des siens face à Metz (2-0) et Toulouse (3-2) avant de se retrouver sur le flanc. Au total, cette saison, il en est à sept buts marqués et une passe décisive offerte.