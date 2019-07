Aulas allume L’Equipe

Jean-Michel Aulas est un homme en colère. Evidemment pas en raison du mercato estival, l’Olympique Lyonnais, après avoir très bien vendu Ferland Mendy et Tanguy Ndombélé, étant déjà très bien avancé avec les arrivées de Thiago Mendes, Jean Lucas, Youssouf Koné et Ciprian Tatarusanu.

Si JMA l’a mauvaise, c’est en raison d’un article publié dans L’Equipe ce jeudi selon lequel Florian Maurice, en charge du recrutement à l’OL et à l’origine de plusieurs jolis coups ces dernières années parmi lesquels Tanguy Ndombélé, Léo Dubois, Ferland Mendy ou Martin Terrier, aurait vu ses prérogatives diminuer du fait de l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif. Les arrivées des Brésiliens Thiago Mendes et Jean Lucas en seraient d’ailleurs la meilleure illustration.

C’est tout simplement stupide et incompréhensible Jean-Michel Aulas

Le président lyonnais ne s’est pas privé de dire sa façon de penser dans une interview publiée sur le site du club. "C’est tout simplement stupide et incompréhensible venant du quotidien qui sait pertinemment que ce qui est écrit est faux et peut porter préjudice au club. Il est insinué aussi que Florian Maurice n’aurait pas choisi Thiago Mendes ce qui est une énorme bêtise puisque c’est bien Flo qui l’a suivi toute la saison dernière et qui l’a proposé en priorité à Juni et Sylvio, a-t-il ainsi tonné. Chacun sait aussi que Florian Maurice participe à toutes les présentations des joueurs depuis la saison dernière et non pas seulement depuis cet été comme il est pourtant écrit."

Et le grand patron des Gones de poursuivre en disant tout le bien qu’il pense de l’ancien attaquant dont "les qualités et l'état d’esprit de Florian Maurice sont unanimement reconnus à l’OL" mais également du nouveau mode de fonctionnement du club lyonnais. "Cette organisation fonctionne avec efficacité comme nous l’avions prévu, avec comme premiers effets concrets des objectifs de mercato qui se concrétisent", a-t-il ajouté.