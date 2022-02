Aubameyang au Barça, officialisation imminente ?

Pour les médias espagnols, cela ne fait aucun doute : Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé avec le FC Barcelone. Le père du joueur gabonais a également annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Si l'information se confirmait, possiblement dès mardi, il s'agirait d'un dernier mouvement spectaculaire activé par le Barça, pourtant endetté à plus d'un milliard d'euros et qui n'a pas réussi à faire partir l'international français Ousmane Dembélé, devenu indésirable en Catalogne. L'arrivée d'Aubameyang, 32 ans, s'ajouterait à celle de l'ailier Ferran Torres fin décembre pour 55 millions d'euros. Le transfert prendra la forme d'un premier contrat de six mois, avec une option pour une année supplémentaire.

Pour Arsenal, libérer un joueur initialement sous contrat jusqu'en juin 2023 permet surtout d'exfiltrer un indésirable en économisant son très gros salaire, estimé à 15 millions de livres par an (18 millions d'euros) ce qui en fait l'un des joueurs les mieux payés du championnat.

Son indiscipline et son manque de ponctualité chronique sont reprochés au Gabonais, pourtant propulsé capitaine. Le joueur de 32 ans n'a plus porté le maillot des Gunners depuis fin 2021.