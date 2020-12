Diego Costa n’a plus que six mois de contrat avec son club de l’Atlético Madrid. Mais, l’ancien buteur de Chelsea n’a pas l’intention d’attendre l'été pour changer d’air. Le quotidien AS vient de révéler qu’il a fait part aux dirigeants des Matelassiers de sa volonté de partir dès le mois de janvier. Un choix motivé par des raisons personnelles.



Il y a quelques jours, celui qui compte 24 capes avec la Roja avait pourtant indiqué qu’il laisserait la direction du club le soin de décider de son avenir et qu’il se plierait au choix décrété. Sa position aurait donc évolué ces derniers jours. A noter qu’il ne fait plus vraiment partie des plans de Diego Simeone du côté du Wanda Metropolitano. Ce dernier ne l’a fait jouer que 207 minutes cette saison.

Direction la Chine ou le Brésil pour Diego Costa ?

Diego Costa avait été annoncé en Angleterre il n’y pas si longtemps. A présent, deux autres destinations émergent comme probables le concernant. La première c’est la Chine, où il pourrait s’offrir le dernier gros contrat de sa carrière. Et la deuxième c’est le Brésil, son pays d’origine et où il n’a pas encore pu monnayer son talent.