Atlético : Trippier première recrue de Newcastle ?

Passé sous pavillon saoudien le 7 octobre 2021, Newcastle n'en vit pas moins des heures particulièrement compliquées en Premier League. Avant-derniers du classement, les Magpies n'ont remporté qu'un seul de leurs dix-neuf premiers matchs de la saison en championnat et espèrent profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Défensivement, la piste menant à Kieran Trippier est en passe d'aboutir.



Comme l'indique The Telegraph, l'international anglais pourrait être le premier à céder aux sirènes lucratives qui résonnent du côté de Newcastle. Champion d'Espagne la saison passée avec l'Atlético de Madrid, le latéral anciennement passé par Tottenham devrait, selon le média, s'engager dans le courant de la première semaine de janvier. Reste cependant à trouver un accord entre le club anglais et son homologue espagnol.



Si Trippier venait à rejoindre Newcastle, il y retrouvait Eddie Howe, sans ancien entraîneur du côté de Burnley. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait fait venir le défenseur de trente-et-un ans.