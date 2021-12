Après un début de saison très encourageant, Luis Suarez connait un gros passage à vide. L'attaquant de l'Atlético de Madrid n'a plus inscrit le moindre but en compétition officielle depuis le 7 novembre dernier, lui qui avait pourtant marqué sept buts lors des douze premiers matchs de son équipe en Liga. De quoi réactiver les rumeurs d'un départ anticipé sur le continent américain.



Lors de son départ du FC Barcelone pour l'Atlético à l'été 2020, Luis Suarez était déjà dans le viseur d'un club de Major League Soccer puisque l'Inter Miami de David Beckham lui avait alors ouvert ses portes. A l'époque, l'international uruguayen avait préféré poursuivre sa carrière européenne et grand bien lui en a pris puisqu'il a depuis remporté la Liga avec les Madrilènes la saison passée.

Amérique du Nord... et du Sud

Sous contrat avec l'Atlético jusqu'en juin 2022, Suarez n'a pas encore prolongé et les propositions s'additionnent désormais pour lui puisque d'après Mundo Deportivo, les Brésiliens de Corinthians seraient également sur les rangs. Pour ces derniers, le dossier Suarez passerait en revanche derrière celui d'Edinson Cavani dont le club de Sao Paulo a fait sa priorité.