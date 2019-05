Atlético-Simeone: "On voulait tous que Godin reste"

Diego Godin a officialisé son départ de l'Atlético Madrid en milieu de semaine. C'est un symbole du club qui s'en va (pour l'Inter Milan mais ce n'est officiel) et c'est forcément un coup dur pour le club madrilène. "Au club, on souhaitait tous qu'il reste. (...) Je reste avec la joie qu'il parte en bon terme. Les relations se terminent souvent mal mais quand c'est fait de la manière la plus transparente possible, cela génère de la joie car il a toujours tout donné. Il va poursuivre sa carrière en Italie en transmettant ses valeurs", a plaidé Diego Simeone pour Marca.