Atlético : Plus qu'une question de temps pour Dembélé ?

La rumeur annonçant Moussa Dembélé en partance chez les Matelassiers est en passe de se vérifier. Selon le quotidien Marca, il ne manquerait plus que quelques détails à régler pour que l’attaquant de l’OL s’engage en faveur de l’actuel leader du championnat espagnol. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt jusqu’à la fin de la saison.



Dembélé a tout à gagner en rejoignant la bande à Simeone, d’autant plus que son statut chez les Gones n’est plus le même depuis l’entame de la saison 2020/2021. Ça serait un bon moyen de se relancer et découvrir aussi une ligue plus prestigieuse. Du côté de Wanda Metropolitano, il remplacerait numériquement Diego Costa, dont le contrat a été résilié récemment.

Slimani pour remplacer Dembélé

La direction lyonnaise va donc céder un de ses éléments offensifs, mais elle entend, elle aussi, s’activer pour pallier ce départ. Les Gones devraient miser sur l’attaquant algérien, Islam Slimani. Ce dernier est prêt à faire des sacrifices financiers pour renforcer l’équipe de Rudi Garcia et retrouver son compère en sélection, Djamel Benlamri.