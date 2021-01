Atlético Madrid : Moussa Dembélé prêté ?

Le profil de Moussa Dembélé (24 ans) intéresse fortement Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, selon Foot Mercato. Un transfert serait un bon moyen pour le jeune Lyonnais de retrouver du temps de jeu, lui qui est mis de côté par Rudi Garcia, qui lui préfère le Tino Kadewere. Régulièrement titulaire et auteur de 22 buts et de 7 passes décisives la saison passée, l'ancien joueur de Fulham et du Celtic Glasgow n'est plus aussi efficace cette saison, avec seulement 1 but en 13 matchs de Ligue 1. Néanmoins, Moussa Dembélé garde une certaine cote en Europe et est souvent annoncé dans plusieurs clubs lors des différents Mercato. Pour rappel, l'attaquant est sous contrat avec l'équipe rhodanienne jusqu'en juin 2023.

Une offre se prépare

Pourquoi le club madrilène aurait-il besoin de Moussa Dembélé ? Et bien parce que Diego Costa vient de résilier son contrat et Luis Suarez, meilleur buteur de la Liga à ce jour avec 9 buts marqués, a besoin d'un soutien en attaque. Si un transfert venait à avoir lieu, il serait sous forme de prêt avec option d'achat. Et des discussions seraient déjà entamées entre les deux clubs. Bien sûr, Jean-Michel Aulas ne cesse d'affirmer sa volonté de garder son joueur au sein de son équipe et il va batailler pour y parvenir. Un départ est loin d'être officiel, surtout que Moussa Dembélé doit faire face à des concurrents. Les médias espagnols parlent d'un intérêt de l'Atlético pour Arkadiusz Milik, actuellement à Naples et également dans le viseur de l'Olympique de Marseille, ou encore William José, joueur de la Real Sociedad. Il ne faut pas oublier non plus que Moussa Dembélé est actuellement blessé. Il souffre d'une fracture à l'avant-bras et a subi une opération. Il est donc indisponible pour le moment et cela peut être un frein pour un éventuel transfert. L'Atlético de Madrid et Diego Simeone disposent de moins d'un mois pour faire venir Moussa Dembélé dans leurs rangs, avant la fin du Mercato. Affaire à suivre.