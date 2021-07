Alors qu’on croyait le retour à l’envoyeur quasi acté, il semblerait que rien n’est fait en ce qui concerne la signature d’Antoine Griezmann avec son ancien club de l’Atlético. Il y a bien des discussions qui sont menées entre les Madrilènes et les Catalans au sujet du Français et d’un échange avec l’international espagnol Saul Niguez, mais elles avancent lentement voire pas du tout.

Griezmann n’est au courant de rien



D’après ce que révèle L’Equipe dans son édition du jour, il y a aujourd’hui un grand obstacle qui s’oppose au retour du Mâconnais dans la capitale espagnole, à savoir son salaire. Au Barça, il touche 20M€ par an. Et à l’Atlético, à la fin de son premier passage, il émargeait à 17M€. Par ce temps de crise, les Matelassiers ne peuvent lui garantir aucune de ces deux sommes.



Pour qu’il y ait un accord il faut que Griezmann consente à baisser ses émoluments. Or, ce n’est pas vraiment ce vers quoi on se dirige. Le champion du monde est pour l’instant laissé totalement à l’écart des négociations. Il n’est au courant de rien, et le mardi prochain il est surtout attendu au centre d’entrainement du Barça pour attaquer la préparation de pré-saison.