Atlético de Madrid : Simeone peu optimiste pour un retour de Griezmann

Diego Simeone n'y croit que très peu. Le dossier d'un retour éventuel d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid a légèrement pris du plomb dans l'aile, après la prise de parole du coach de l'Atlético dans un entretien accordé à Marca. Le technicien argentin avait pu compter sur le Griezmann le plus brillant de sa carrière, en club, entre 2014 et 2019, parvenant notamment à obtenir une Ligue Europa en 2018. Mais alors qu'un possible échange entre le champion du monde 2018 et Saul Niguez avait été évoqué par la Cadena Cope le 14 juillet dernier, Simeone s'est exprimé sur le sujet.



🚨 ENTREVISTA MARCA A @SIMEONE 🚨

💥 "Ojalá Griezmann la pueda romper en Barcelona"

🔴⚪ "Ahora los jugadores no se van... y quieren venir" https://t.co/Rk1semRcbr ✍ Por @medinamarca



— MARCA (@marca) July 21, 2021

"J'espère qu'il va réussir au Barça"



Deux ans après son départ de l'Atlético de Madrid vers le FC Barcelone, le natif de Mâcon pourrait finalement ne pas revenir. "Avec Antoine, j'ai une très bonne relation. Nos familles sont très proches. Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il va réussir au Barça. C'est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet... Je n'attends rien d'autre que son triomphe là-bas. Un autre joueur viendra s'il ne vient pas", a affirmé Simeone, visiblement pessimiste sur le dossier pour son équipe. Dans l'autre sens, il a également valorisé l'importance de son milieu de terrain, encore sous contrat jusqu'en juin 2026 du côté du Wanda Metropolitano. "Il est très important pour l'Atlético car il peut jouer dans un couloir, ailier droit, milieu de terrain. On compte sur lui", a-t-il commenté à propos de Saul Niguez. De quoi mettre fin à la série ?

Pogba bradé, Griezmann ne fera pas de cadeau !