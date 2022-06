L'international portugais est lié à un départ du stade Wanda Metropolitano après quelques années mitigées dans la capitale espagnole. Les champions de la Premier League, Manchester City, étaient auparavant pressentis pour s'emparer du joueur de 22 ans, mais il est déterminé à rester à l'Atletico. La saison 2021/22 a vu son meilleur rendement en termes de buts depuis qu'il a rejoint les Rojiblancos en provenance de Benfica en 2019, avec huit buts en Liga, et 10 dans toutes les compétitions.

Le Portugais ne bougera pas

"Un départ de l'Atletico n'est pas prévu. Je suis pleinement concentré sur l'Atletico", a glissé Felix à Marca. "Je suis serein pour l'avenir et je suis conscient de ce que je peux faire avec mon potentiel." Le contrat actuel de Felix à Madrid court jusqu'en 2026 et il est en passe de retrouver un rôle clé en 2022/23. Le départ de Luis Suarez mettra davantage l'accent sur Felix, mais Diego Simeone devrait continuer à lui faire confiance, en tant que partenaire offensif d'Antoine Griezmann. L'équipe de Simeone entamera sa campagne 2022/23 en déplacement chez le voisin Getafe les 13 et 14 août, et l'entraînement de pré-saison débutera début juillet.