Atlético de Madrid : Le club intéressé par Ronaldo

À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est toujours là. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir affirmé ses désirs de départ dans l'optique, surtout, de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ce qui ne sera pour rappel pas possible avec les Red Devils, qui devront se contenter de la Ligue Europa après avoir terminé la saison à la 6ème place de Premier League. D'après une information d'ESPN, confirmée par AS,, au contraire du PSG et même de Thomas Tuchel, le coach des Blues de Chelsea.Ces dernières semaines, de nombreux clubs ont été associés à Cristiano Ronaldo. Du PSG, au FC Barcelone en passant par le Bayern Munich, Chelsea ou encore un club saoudien qui aurait proposé jusqu'à 250 millions d'euros, mais cette rumeur a finalement été démentie. Ainsi, à ce jour, il n'y a rien de forcément très concret dans le dossier menant au quintuple Ballon d'Or, qui n'est pas présent lors de la tournée estivale de son équipe en raison - officiellement - d'un problème familial. Le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid (450 buts en 438 matchs) voit donc une nouvelle option se mettre en place devant lui, alors que le mercato avance peu à peu., même si il a posté une photo de lui en pleine séance de sport, le 14 juillet dernier.