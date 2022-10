Atlético de Madrid : Griezmann s'engage jusqu'en 2026

Une opération de près de 20 millions d'euros



Feliz de estar donde quiero estar ! Gracias a TODOS ! ❤️🤍 Aupa @Atleti ! pic.twitter.com/ZrHz5qLayY

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 10, 2022

a disputé un total de 304 matchs avec l'Atlético et a marqué 144 buts, dont 32 en Europe. 4ème de Liga après 8 journées, l'Atlético tentera de s'appuyer sur l'ancien élément de la Real Sociedad avec un déplacement compliqué sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, samedi. Avant cela, ce mercredi, il y aura la réception du Club Bruges dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions, avec l'espoir d'essuyer la défaite subie en Belgique (2-0).

Antoine Griezmann est définitivement un joueur de l'Atlético de Madrid. Ce lundi, comme cela a déjà été évoqué ces derniers jours,. Pour rappel, l'attaquant avait été transféré de l'Atlético au Barça lors de l'été 2019 pour un montant de 120 millions d'euros. Toutefois, son rendement plus que décevant du côté du Camp Nou avait engendré un retour à l'Atlético dans l'optique d'un prêt de 2 saisons lors de l'été 2021, avec une option d'achat obligatoire de l'ordre de 40 millions d'euros en fonction de son temps de jeu.Un temps de jeu qui, jusqu'alors, était limité à 30 minutes par matchs de la part de Diego Simeone, qui ne désirait pas payer le montant des 40 millions d'euros.d'après différents médias espagnols, dont AS. Griezmann, élément plus qu'important pour son entraîneur,