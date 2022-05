Atlético de Madrid : Des discussions avec Lens pour Clauss ?

se serait déjà entretenu avec Lens afin de voir les conditions posées par le club nordiste pour acquérir le latéral droit international français. Si il ne serait pas l' "unique option" de l'Atlético, Clauss demeurerait la piste "préférée" des dirigeants.

La Premier League également sur le coup pour Clauss



Diego Simeone aurait une priorité pour le poste de latéral droit.. Le média espagnol indique que le récent troisième de LigaFigurant dans l'équipe-type de la saison de Ligue 1 lors des trophées UNFP, Clauss est suivi depuis quelques temps par l'Atlético, explique la source.. Toutefois, l'Atlético ne serait pas le seul sur les rangs car "des équipes de Premier League" (non citées) suivraient de près la situation du natif de Strasbourg.Après le match nul final de la saison entre Lens et Monaco, samedi (2-2), le joueur avait pris la parole concernant son futur. "L’avenir est pour l’instant encore flou. On sait très bien que ça va discuter, forcément (...) On le voit ce soir (samedi, ndlr), c’est extraordinaire comme club, ça vous touche profondément, ce n’est pas que le foot, c’est tout ce qu’il y a autour., avait-il affirmé au micro de Canal +. Il va être mobilisé avec les Bleus de Didier Deschamps lors des 4 prochains matchs de Ligue des nations du mois de juin désormais ; le rassemblement débutant ce samedi 28 mai.