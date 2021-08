Les dirigeants de l’Inter Milan semblent s’être résolus au départ de leur attaquant vedette Romelu Lukaku. Ce dernier veut prendre la direction de Chelsea, et les 130M€ que les Blues proposent ses services sont difficiles à décliner. Du côté de San Siro, on a même déjà commencé à penser à l’après puisqu’un attaquant a été identifié pour venir prendre la place du goleador belge.

Une recrue à 40M€ pour l’Inter

L’attaquant en question c’est Duvan Zapata d’après ce que révèle Gianluca Di Marzio. Ce dernier a de bonnes références dans le championnat italien, puisqu’il totalise 100 réalisations en Serie A, dont 38 sur les deux dernières saisons jouées à l’Atalanta. Bergame demande 40M€ pour ses services. Un prix qui est loin d’être insurmontable pour les champions d’Italie en titre. En plus de Zapata, l’Inter aimerait également s’offrir les services du Laziale Joaquin Correa.