Aston Villa : C'est officiel pour Bertrand Traoré

Et un départ de plus à l’OL. Le club rhodanien vient d’officialiser la cession de son international burkinabé Bertrand Traoré. Après trois ans passés au Groupama Stadium, ce dernier prend la direction de l’Angleterre et de la formation d’Aston Villa. Il retrouve un championnat où il avait déjà brièvement évolué par le passé, puisqu’il avait effectué 10 apparitions avec Chelsea en 2015/2016.

Un départ qui soulage les finances du club

Sur son site officiel, Lyon a communiqué les détails de cette transaction. Ce transfert a déjà rapporté 18.4M€, et la somme pourrait encore augmenter puisque des incentives à hauteur de 2.2M€ ont été ajoutées au deal. Les Rhodaniens récupéreront également 15% sur une éventuelle plus-value future. Sachant que le joueur avait coûté 10M€ lors de sa venue de l’Ajax et qu’il n’entrait plus vraiment dans les plans de Rudi Garcia, il s’agit là d’une excellente opération financière pour l’OL.

🟣 #TraoréAnnounced 🟣





— Aston Villa (@AVFCOfficial) Welcome to Aston Villa, Bertrand Traoré! 🙌— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 19, 2020

Le vice-champion d’Afrique 2017 est déjà le septième joueur à quitter Lyon cet été. Au total, le club a vendu pour 47.6M€. Et la « grande braderie » n’est peut-être pas encore terminée puisque Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont encore tous susceptibles de changer d’air d’ici le 5 octobre prochain.