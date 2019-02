ASSE: Selnaes et Mbengue officiellement en Chine

L'opération était presque bouclée début février, mais c'est désormais officiel: Ole Selnaes (24 ans) et Cheikh Mbengue (30 ans) quittent Saint-Etienne et s'envolent pour la Chine. Au club depuis 2016, les deux anciens joueurs des Verts rejoignent les rangs du Shenzen FC, équipe promue cette saison en première division chinoise. "L’ASSE souhaite à Ole Selnaes et Cheikh Mbengue pleine réussite pour la suite de leur carrière", indique le club dans un communiqué.

