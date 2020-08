ASSE : Ruffier mis à l'écart

Décidément, la saga Stéphane Ruffier est encore loin d’être terminée à l’AS Saint-Etienne. Alors qu’on pensait le cas de l’ancien portier international scellé avec sa réintégration récente à l’effectif professionnel des Verts, un nouveau rebondissement est survenu ce mercredi. Dans un entretien accordé à Infosport, Claude Puel, le coach de la formation stéphanoise, a indiqué qu’il a mis à l’écart son expérimenté portier pour toute la saison 2020/2021. La raison de cette éviction ? Le refus de l’intéressé d’être remplaçant.



« J'ai prévenu les deux joueurs. L'un (Jessy Moulin) qu'il allait débuter la saison, l'autre (Stéphane Ruffier) qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane n'en fera pas partie », a confié l’entraineur des Verts. Des propos qui ont été enregistrés lundi dernier. Ruffier mis de côté, la hiérarchie des gardiens au sein de l’équipe stéphanoise sera dorénavant la suivante : Jessy Moulin comme portier titulaire, Stefan Bajic (18 ans) en tant que doublure Etienne Green (20 ans) comme suppléant.

Ruffier doit changer de club pour rejouer

A moins qu’il ne se trouve un nouveau club d’ici la fermeture du mercato ou que Puel revienne à de meilleurs sentiments à son endroit, Ruffier restera inactif tout au long de sa dernière année de contrat avec Saint-Etienne. Un dénouement que son agent, joint par L’Equipe, n’a cependant pas confirmé. Le club et ses dirigeants n’ont pas non plus communiqué à ce sujet.



Titulaire dans les bois de l’ASSE pendant plus de 8 ans, Ruffier (33 ans) a perdu sa place au milieu de la saison écoulée en raison d’un déclin net de ses prestations. Un déclassement qu’il a très mal vécu. Dernièrement, il a aussi refusé de participer à une partie d'une séance d'entrainement, ce qui lui a valu une mise à pied de la part du club et une non-participation à la finale de la Coupe de France contre le PSG. Une succession de problèmes qui vient sérieusement entacher sa longue et belle carrière du côté du Chaudron.