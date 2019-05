ASSE: Printant nommé dès mardi ?

Ghislain Printant, adjoint de Jean-Louis Gasset, serait le favori pour reprendre le poste de n°1 sur le banc de l'ASSE, d'après les informations relayées lundi par Yahoo Sport. Il n'y aurait pas de discussion avec Claude Puel, qui préférerait l'Espagne. Des tensions avec Roland Romeyer seraient bien à l'origine du départ de Gasset, qui ne devrait pas chercher de nouveau club. Le club communiquera mardi à 16h30 lors d'une conférence de presse, et donnera probablement le nom du nouveau coach dans le même temps. Laurent Battles et Julien Sablé pourraient former l'attelage avec Printant.