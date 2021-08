ASSE : Green prolonge encore son contrat avec les Verts

"Une vraie fierté" de s'inscrire dans la durée avec l'ASSE pour Green



🤝 𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 et l'#ASSE, une histoire d'amour qui va durer ... longtemps ! 💚

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 24, 2021

Révélation de la saison dernière dans les buts de l'AS Saint-Étienne, Etienne Green, formé au club, continue de démontrer son talent lors de ce début d'exercice 2021-2022. Titularisé lors des trois premiers matchs en Ligue 1, face à Lorient (1-1), Lens (2-2) et Lille (1-1), le jeune gardien âgé de 21 ans a gagné la confiance de son entraîneur, Claude Puel. En mai dernier, Green avait prolongé une première fois son contrat, étendant son bail jusqu'en 2024 et ce mardi, un nouvel accord a été officialisé pour une prolongation.Celui qui a disputé 8 matchs de Ligue 1 lors du précédent championnat de France "a paraphé une nouvelle prolongation de contrat en faveur des Verts", comme l'explique le club sur son site officiel, sans toutefois préciser la durée de ladite prolongation. Le natif de Colchester a confié sa satisfaction après cet accomplissement :L'entraîneur de Saint-Étienne, Claude Puel, a mis en exergue la nouvelle politique de l'actuel onzième du classement de Ligue 1 :À mesure que nous accompagnons leur progression et leur développement, nous faisons évoluer leur contrat pour pérenniser notre relation. Etienne Green s’inscrit dans ce cadre, il continue de monter dans sa progression, c’est normal qu’il soit récompensé", a estimé l'ancien coach de Leicester.