ASSE : Fofana prolongé ?

Reculer pour mieux sauter ? L'ASSE souhaiterait prolonger sa jeune pépite de 19 ans Wesley Fofana, convoité notamment par l'AC Milan. Selon France Football, le jeune défenseur a récemment été supervisé par des 'scouts' du club lombard et du RB Leipzig, sans oublier Monaco et Salzbourg. Cette prolongation stéphanoise aurait ainsi pour but de "blinder" le joueur avec un nouveau contrat d'ici la fin de la saison afin de le vendre confortablement dans un futur proche.

Battre le record de Saliba

L'objectif des dirigeants foréziens serait de battre le record de William Saliba, cédé 30 millions d'euros lors du dernier mercato estival à Arsenal avant d'être prêté une saison. Pour rappel, Fofana est actuellement sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASSE depuis sa prolongation signée lors de l'été.