Bernard Caïazzo se prononce très clairement en faveur de Ghislain Printant sur le banc de l'ASSE. "C'est notre voeu le plus cher de continuer avec lui, on va se rencontrer tranquillement en fin de semaine, a ainsi lâché, lundi, le co-président stéphanois sur RMC Sport. Jean-Louis Gasset nous l'a conseillé, et on veut suivre ce conseil. Tout comme on va prendre deux ou trois joueurs d'un niveau supérieur afin d'améliorer l'équipe."