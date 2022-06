ASSE : Batlles nouvel entraîneur du club

"La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi"



✍️ Ancien joueur et formateur de l’#ASSE, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 fait son retour dans le Forez.

Ce vendredi, il a été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle jusqu'en 2024.



. Ancien élément des Verts sur le terrain, entre 2010-2012, il s'est engagé ce vendredi avec le club du Forez pour les deux prochaines années, plus une année optionnelle automatique en cas de remontée en Ligue 1 (selon RMC Sport). Jeudi, le départ de Pascal Dupraz, dont le contrat arrivera à son terme le 30 juin prochain, avait été officialisé, alors que le club évoluera en Ligue 2 lors du prochain exercice."J'ai été joueur, puis entraîneur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison., a affirmé Batlles, qui était libre depuis l'hiver dernier et son départ de Troyes.Le nouvel entraîneur des Verts "répond au souhait de l’AS Saint-Étienne d'installer un coach aux principes basés sur la possession et le jeu. Il aura à cœur d’insuffler un nouvel élan pour permettre à l’ASSE de retrouver la place qu’elle mérite", peut-on lire sur le communiqué officiel. Le coordinateur sportif du club, Loïc Perrin, s'est félicité de ce choix : "Je suis ravi que Laurent Batlles nous rejoigne.(avec Troyes, ndlr)