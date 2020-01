Ashley Young s’engage avec l’Inter Milan (Officiel)

Il n’y a pas de fumée sans feu. Ashley Young est devenu ce vendredi la première recrue hivernale de l’Inter de Milan. A trente-six ans, l’international anglais (39 sélections) quitte la Premier League où il se produisait depuis 2006 pour évoluer dans l’un des meilleurs clubs de l’Italie. Le montant de la transaction s’élèverait à 1,5M€. La durée de l’engagement pour ce joueur polyvalent est de cinq mois, mais avec option de renouvellement pour une année supplémentaire.

Young sur les pas de Paul Ince



Antonio Conte, l’entraineur de l’Inter, connait bien Ashley Young puisqu’il l’a vu évoluer en Angleterre quand il était coach de Chelsea. Le technicien transalpin sait donc très bien ce que cet élément est en mesure de lui apporter, et ce malgré son âge avancé. Du côté de San Siro, l’ex-capitaine mancunien va essayer de se montrer à la hauteur de cette confiance. À noter qu’il est le premier joueur anglais à défendre les couleurs nerazzurra depuis un certain Paul Ince (1995-1997).



Après Young, l’Inter pourrait s’offrir d’autres renforts en cette période de mercato hivernal. Le club lombard s’active pour enrôler Christian Eriksen et aussi Olivier Giroud, deux autres évoluant dans le championnat anglais. Côté départs, Matias Vecino est pressenti pour être libéré au profit de Tottenham.