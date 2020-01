Ashley Young recale Manchester United et souhaite rejoindre l’Inter Milan

Ashley Young a fait son choix. Le vétéran anglais (34 ans) a indiqué jeudi à Manchester United qu’il déclinait l’offre de prolongation de contrat proposée, à six mois de la fin de son bail, d'après la presse britannique. Dans le même temps, Young a précisé à Ole Gunnar Solskjaer qu’il ne voulait plus porter le maillot des Red Devils, dans la perspective de s’engager cet hiver en faveur de l’Inter Milan. Les Nerazzurri ont idenfitié l’ancien international anglais (39 sélections) comme le renfort idéal pour animer l’un des couloirs du 3-5-2 d’Antonio Conte. Capitaine de MU depuis deux ans, Young a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison et bénéficie d’un temps de jeu irrégulier sous Solskjaer. Au club depuis 2011, l’ancien de Watford et d’Aston Villa pourrait rapidement obtenir gain de cause quant à ses velléités de départ.