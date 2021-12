Le début de saison d'Everton est particulièrement compliqué. En pleine déconfiture, les Toffees glissent lentement mais sûrement vers les profondeurs de la Premier League et se retrouvent actuellement quinzièmes, à cinq petites longueurs au-dessus de la zone rouge. De quoi fragiliser toujours plus la position de Rafael Benitez sur le banc. Un successeur serait déjà recherché.



C'est du moins ce que crois savoir le Mirror qui indique que les dirigeants du club de la Mersey seraient tentés de faire revenir un ancien entraîneur bien connu de la Premier League : José Mourinho. L'option semble étonnante, d'autant que le Special One vient tout juste de prendre en main l'AS Rome. Aux manettes de l'équipe italienne, le Portugais ne brille pas vraiment, car même si la Louve est 6e, elle reste sur deux défaites et compte surtout treize points de retard sur le leader (AC Milan) et neuf sur la dernière place directement qualificative pour la Ligue des champions.



Reste à savoir si José Mourinho répondra à ses rumeurs, lui qui est apparu assez énervé ces derniers temps par les contre-performances offertes régulièrement par ses hommes. Mais de là à partir chez un mal-classé de PL, il y a un pas qu'il ne devrait pas franchir.