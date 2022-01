La Roma de José Mourinho fonce sur deux joueurs des Gunners, selon les médias transalpins. La Gazzetta dello Sport affirme ainsi que les Giallorossi ont déjà vu assez du milieu de terrain prêté par les Gunners, Ainsley Maitland-Niles, pour pousser à un accord permanent. Et en plus de l'espoir anglais, la Roma reste déterminée à arracher Granit Xhaka à Arsenal après les frustrations de l'été dernier.

La Roma veut aussi Xhaka

L'entraîneur de la Roma José Mourinho et le directeur sportif Tiago Pinto sont d'accord sur les deux joueurs. Pinto envisage d'offrir 30 millions d'euros pour les deux éléments, toujours selon la même source, Xhaka étant estimé à 20 millions d'euros. Le prêt actuel de Maitland-Niles ne comporte pas d'option permanente, mais cela ne veut pas dire qu'un nouveau volet de négociation ne peut pas s'ouvrir entre les parties concernées sur le cas du joueur. "Wait and see"...