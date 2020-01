Pastore: « Je n’ai jamais dis vouloir aller à Lyon. Je suis très heureux à Rome, avec ma famille et je n’ai jamais pensé à partir. Je ne désir pas non plus retourner en Argentine ou bien aller au Brésil. Je suis bien à Rome, je me sens important ». pic.twitter.com/zeVwSHnAqQ

— AS Roma Francophone (@ASRomaFrancopho) January 1, 2020

Dans des propos accordés à Téléfoot il y a quelques semaines, Javier Pastore confiait qu'un transfert à Lyon pouvait constituer dune possibilité pour lui, ce qui n'a pas plus aux fans de la Roma, lui reprochant un manque implication. Pastore a apporté une clarification dans un entretien accordé à La Voz. « Je suis très heureux à Rome. Je me sens important et non, je ne pense pas à un départ. Un retour en France ou en Amérique du Sud n'est pas dans mes pensées pour le moment. En Italie, ils ont mal traduit. Ils ont dit que je voulais aller à Lyon parce que je voulais retourner en France. Ce n'est pas vrai», a précisé El Flaco.« Ils m'ont demandé si je retournerais un jour en France et j'ai dit que je ne fermerais jamais les portes parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils m'ont demandé quelle équipe j'aimais, à part le PSG, et j'ai dit que Lyon était un club très important en France. Pour son histoire et pour les Argentins qui y ont joué et gagné. C'était juste ça. Je n'ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c'était mon club préféré », ajoute Pastore.