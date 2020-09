C'est un feuilleton qui s'éternise. Annoncé tout proche de la Juventus Turin, Edin Dzeko ne s'est pourtant pas encore engagé en faveur de la Vieille Dame. Selon la presse italienne (et notamment Calciomercato.it), le transfert de l'international bosnien est suspendu au prêt avec obligation d'achat d'Arkadiusz Milik à l'AS Rome. Or, l'affaire traînerait en longueur à cause d'un désaccord entre Naples et le Polonais. L'ex-Mancunien, lui, est donc toujours lié contractuellement à la Louve. Et la saison 2020-21 débute ce week-end.

Fonseca : « Pas de sens de parler de Milik maintenant »



Paulo Fonseca s'est d'ailleurs présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement de la Roma sur le terrain de l'Hellas Vérone (20h45). Le coach romain a été clair : il compte encore sur son avant-centre de 34 ans. « Dzeko jouera samedi, il est avec nous, ça n'a pas de sens de parler de Milik maintenant. »