AS Rome : Dybala va s'engager en faveur de l'équipe

Paulo Dybala va continuer sa carrière en Serie A. Sauf visite médicale ratée, l'Argentin âgé de 28 ans, libre depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin dernier en fin de contrat, va signer en faveur de l'AS Rome de José Mourinho. Lundi matin, il a rejoint la ville de Faro au Portugal, où ses futurs coéquipiers sont actuellement en stage, afin de passer sa visite médicale et signer un contrat de 3 ans en faveur de la Louve (selon Sky Sport). Le salaire devrait être de l'ordre de 6 millions d'euros d'annuels, bonus compris.

Le numéro 21 plutôt que le 10 pour Dybala ?

Une fois descendu de l'avion, il a livré quelques mots sur sa future aventure, qui le verra donc de nouveau évoluer en Serie A, comme depuis 2012 et son passage à Palerme. "Je suis très content", a confié celui qui pourrait hériter du numéro 10, plus porté depuis la retraite du légendaire Francesco Totti, en juillet 2017. Totti lui-même avait encouragé l'idée en public et en privé, mais plusieurs sources, dont Sky Sport Italia, Il Tempo et Sportitalia, ont affirmé que le natif de Laguna Larga s'en tiendra au numéro 21.

Dybala a quitté la Juventus Turin cet été après y avoir passé sept ans et disputé 283 matchs pour un bilan plus que correct au global (113 buts et 48 passes décisives). Toutefois, le joueur et le club n’avaient pu trouver de terrain d’entente concernant une prolongation de contrat et la Vieille Dame avait pris la décision de centrer son projet sportif autour de Dusan Vlahovic, arrivé en février dernier pour la somme de de 80 millions d'euros, bonus compris. Désormais, Dybala tentera de relancer une carrière marquée par les blessures sous la direction de José Mourinho.