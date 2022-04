AS Rome : Amadou Diawara plaît en Bundesliga

En panne de temps de jeu cette saison à l'AS Rome, Amadou Diawara a changé d'agent et pourrait... changer d'air cet été. Le milieu de terrain défensif est à l'affût des propositions. Selon les informations de notre confrère italien Nicolo Schira, trois clubs de Bundesliga auraient déjà fait part de leur intérêt pour l'international guinéen (23 sélections avec le Syli national) : le Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim et Fribourg.

#ASRoma's midfielder Amadou #Diawara has chosen Daniel Delonga as his new agent. He can leave #Roma in the summer #transfers window. From #Bundesliga have already shown interest 3 clubs (#Gladbach, #Hoffenheim and #Freiburg)

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2022