Arturo Vidal (Barça) brandit la menace d'un départ

Dans une interview accordée à la chaîne catalane TV3 ce vendredi, le milieu du Barça Arturo Vidal a laissé entendre qu'il pourrait quitter l'Espagne dès le prochain Mercato, lui qui n'est pas pleinement satisfait de son temps de jeu actuel au Camp Nou. «Si en décembre ou à la fin de la saison, je ne sens pas que je suis important ici, je devrais prendre une décision et trouver un autre horizon où je me sentirai important. J'aimerais bien rester ici pour toujours. Mais je dois être objectif et vivre au jour le jour» , a ainsi tonné le Chilien.



Vidal va même jusqu'à dévoiler qu'il a reçu des offres d'autres clubs, arguant toutefois qu'il ne pense qu'à être performant avec le Barça : «Si j'ai des offres ? Il y a toujours des offres, mais pour le moment je suis concentré sur Barcelone, sur le fait de travailler, d'aider mon équipe autant que possible (...) Je suis pour l'instant heureux, dans une belle ville et une belle équipe», concède-t-il néanmoins, lui qui maintient vouloir être un acteur principal et non un figurant au Barça : «Les matchs passent, chacun essaie d'être bien, d'être préparé pour quand ce sera son tour, mais les joueurs apprécient toujours d'être protagonistes, jouer tous les matchs, et moi je n'ai pas eu cette opportunité», estime le joueur très apprécié par l'Inter Milan selon les médias italiens.