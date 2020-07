Arthur Melo lâche le Barça et rejoint le Brésil

La saison n'est pas finie en Catalogne. Le Barça doit encore défier Naples en 8es de finale retour de C1 et possiblement jouer le Final 8 de l'UEFA. Mais la saison d'Arthur semble bel et bien finie. Selon les médias catalans Mundo Deportivo et SPORT, le milieu brésilien a décidé d’écourter la fin de son aventure avec le Barça. L'ancien joueur de Gremio, qui doit rejoindre la Juve au terme de la campagne, devait rentrer en Catalogne ce lundi, avec le reste de ses coéquipiers. Cependant, celui qui était considéré comme le successeur de Xavi à son arrivée au FC Barcelone, a décidé de rentrer au Brésil, estimant que son aventure au sein du club ibérique était terminée.

Le club espagnol se retrouve piégé, alors que Sergio Busquets et Arturo Vidal seront suspendus contre Naples. SPORT affirme que le joueur aurait opposé une fin de non-recevoir aux requêtes de la direction Blaugrana de lui faire faire demi-tour, se disant prêt à affronter d'éventuelles sanctions. Affaire à suivre...