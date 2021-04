Arteta et le "rendement phénoménal" de Lacazette

Malgré une saison contrastée avec Arsenal, Alexandre Lacazette ne manque pas de courtisans. L'attaquant international français a une très bonne cote sur le marché des transferts, notamment en Espagne, où son profil technique ne laisse pas insensibles certaines écuries de Liga comme l'Atlético de Madrid, ou encore le FC Séville. Appelé à réagir par rapport à ces rumeurs, Mikel Arteta a pris tout le monde à contrepied.

Lacazette, nouveau départ l'été prochain ?

"Je suis toujours heureux quand les gens parlent de nos joueurs et spéculent, cela signifie qu'ils évoluent bien, a expliqué le manager d'Arsenal en conférence de presse. La situation avec Laca, nous allons l'aborder à l'été, lui parler et lui proposer l'avenir que nous voulons. Il marque des buts et il apporte à l'équipe quelque chose de différent aussi, son rendement a été phénoménal".

Pour rappel, Alexandre Lacazette a rejoint Arsenal à l'été 2017 après avoir éclos au plus haut niveau à l'Olympique Lyonnais.